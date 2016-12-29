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В Нидерландах бездомные будут принимать милостыню с банковских карт http://www.segodnya.ua/img/article/7841/4_main.1482961575.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/4_tn.1482961575.jpg Мир Куртка со встроенным платежным терминалом решает эту проблему

В Нидерландах бездомные будут принимать милостыню с банковских карт

Вчера, 23:46

Куртка со встроенным платежным терминалом решает эту проблему

Куртка со встроенным платежным терминалом. Фото: stocknewsusa.com
Куртка со встроенным платежным терминалом. Фото: stocknewsusa.com

В рекламном агентстве N = 5 из Нидерландов разработали куртки для бездомных со встроенными платежными терминалами. Они позволят жителям Амстердама подавать милостыню с бесконтактных банковских карт.

Об этом сообщает издание Stock News.

Разработчики считают, что рост популярности безналичных платежей сделал жизнь бездомных труднее. Поскольку прохожие зачастую не имеют при себе наличных, заработать попрошайничеством стало почти невозможно.

Куртка со встроенным платежным терминалом решает эту проблему. Чтобы пожертвовать 1 евро, достаточно на несколько секунд поднести к груди ее обладателя бесконтактную банковскую карту.

Собранные деньги уходят на счет центра помощи бездомным. Предполагается, что его сотрудники проследят за разумной тратой средств и не позволят спустить весь заработок на алкоголь или наркотики.

Агентство изготовило несколько прототипов куртки и раздало их амстердамским бездомным. Если испытания завершатся успешно, то проект может быть расширен.
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Источник:

УНИАН

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