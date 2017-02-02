В Нидерландах решили вручную считывать голоса на выборах в парламент
В Нидерландах, стремясь защититься от хакеров, хотят отказаться от компьютерных систем при подсчете голосов на выборах
Власти Нидерландов намерены временно отказаться от обработки результатов парламентских выборов с помощью компьютерных систем во избежание хакерских атак, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
"Нельзя допустить ни малейшего влияния на результаты (выборов – ред.)", – приводит агентство слова главы МИД страны Рональда Пластерка.
Причиной такого решения является то, что системы обработки голосов значительно устарели и могут, по мнению властей, стать целью хакеров.
По словам Р.Пластерка, таким образом, подсчет бюллетеней в избирательных участках будет проводиться вручную, отмечает АП.
Выборы в парламент Нидерландов должны состояться 15 марта 2017 года.
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