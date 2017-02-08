В Нигерии пираты захватили в плен россиян и украинца
Российские дипломаты обратились к нигерийским властям с просьбой установить местонахождение похищенных людей
В Территориальных водах Нигерии пираты напали на судно "BBC Caribbean" и захватили в плен семерых россиян и одного украинца. Об этом сообщает в Twitter посольство РФ в этой фриканской стране.
"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", – говорится в Twitter дипмиссии.
В свою очередь российское посольство уже обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных людей.
Напомним, 30 ноября минувшего года у берегов Бенина было захвачено судно, на борту которого находились граждане России и Украины. Однако через пару дней пираты освободили захваченное судно.
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