В Нигерии пираты захватили в плен россиян и украинца

Сегодня, 11:45

Российские дипломаты обратились к нигерийским властям с просьбой установить местонахождение похищенных людей

У пиратов в плену находится украинец. Фото из архива
У пиратов в плену находится украинец. Фото из архива

В Территориальных водах Нигерии пираты напали на судно "BBC Caribbean" и захватили в плен семерых россиян и одного украинца. Об этом сообщает в Twitter посольство РФ в этой фриканской стране.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", – говорится в Twitter дипмиссии.

В свою очередь российское посольство уже обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных людей.

Напомним, 30 ноября минувшего года у берегов Бенина было захвачено судно, на борту которого находились граждане России и Украины. Однако через пару дней пираты освободили захваченное судно.
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Источник:

"Сегодня"

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