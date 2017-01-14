В Нигерии террористы похитили школьников

Похитители еще не вышли на связь с полицией и руководством школы

В Нигерии в штате Огун террористы похитили пять школьников и двух сотрудников образовательного учреждения, включая гражданина Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Представитель нигерийской полиции заявил, что боевики вторглись на территорию школы, захватив школьников и преподавателей, после чего скрылись.



Отмечается, что похитители еще не вышли на связь с полицией и руководством школы. "Мы делаем серьезные усилия, чтобы освободить похищенных людей целыми и невредимыми", – сказали в полиции.