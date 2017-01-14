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В Нигерии террористы похитили школьников http://www.segodnya.ua/img/article/7882/80_main.1484419782.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/80_tn.1484419782.jpg Мир Похитители еще не вышли на связь с полицией и руководством школы

В Нигерии террористы похитили школьников

Сегодня, 20:49

Похитители еще не вышли на связь с полицией и руководством школы

Террористы в Нигерии похитили семь человек в помещении школы. Фото из открытых источников
Террористы в Нигерии похитили семь человек в помещении школы. Фото из открытых источников

В Нигерии в штате Огун террористы похитили пять школьников и двух сотрудников образовательного учреждения, включая гражданина Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Представитель нигерийской полиции заявил, что боевики вторглись на территорию школы, захватив школьников и преподавателей, после чего скрылись.

Отмечается, что похитители еще не вышли на связь с полицией и руководством школы. "Мы делаем серьезные усилия, чтобы освободить похищенных людей целыми и невредимыми", – сказали в полиции.
Нигерия, школьники, террористы, боевики, похитители

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