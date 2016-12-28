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В Нигерии толпа растерзала шахидку-неудачницу http://www.segodnya.ua/img/article/7835/10_main.1482837513.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/10_tn.1482837513.jpg Мир Ни одна из  террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт

В Нигерии толпа растерзала шахидку-неудачницу

Вчера, 19:25

Ни одна из  террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт

Теракт планировали устроить на рынке. Фото: AFP
Теракт планировали устроить на рынке. Фото: AFP

В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии толпа убила террористку-смертницу, не сумевшую привести в действие взрывное устройство. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Атаку на местном рынке совершили две террористки: одна из них привела в действие "пояс шахида", у второй взрывное устройство не сработало. Увидев это, люди на рынке буквально растерзали ее.

Ни одна из  террористических группировок, действующих в Нигерии, пока не взяла на себя ответственность за теракт. Также не сообщается и о последствиях подрыва одной из террористок.

Нигерийские правоохранители полагают, что за атакой на рынок Майдугури стоит группировка "Боко Харам", присягнувшая в 2015 году на верность ДАИШ ("Исламское государство").
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Источник:

Российская газета

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