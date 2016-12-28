В Нигерии толпа растерзала шахидку-неудачницу

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт

В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии толпа убила террористку-смертницу, не сумевшую привести в действие взрывное устройство. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Атаку на местном рынке совершили две террористки: одна из них привела в действие "пояс шахида", у второй взрывное устройство не сработало. Увидев это, люди на рынке буквально растерзали ее.

Ни одна из террористических группировок, действующих в Нигерии, пока не взяла на себя ответственность за теракт. Также не сообщается и о последствиях подрыва одной из террористок.

Нигерийские правоохранители полагают, что за атакой на рынок Майдугури стоит группировка "Боко Харам", присягнувшая в 2015 году на верность ДАИШ ("Исламское государство").