В Норвегии считают, что РФ помешала Порошенко получить Нобелевскую премию

Сегодня, 12:17

Норвежцы утверждают, что российские спецслужбы пытались повлиять на решение Нобелевского комитета относительно украинского президента

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Российские дипломаты, среди которых были представители спецслужб, пытались дискредитировать президента Украины Петра Порошенко, чтоб помешать ему стать кандидатом на Нобелевскую премию мира в 2015 году, передает РИА Новости.

Как рассказал секретарь Норвежского нобелевского комитета Улаф Ньолстад норвежскому телеканалу NRK, летом 2015 года к нему пришли два представителя российского посольства, которые рассказывали, что украинские власти якобы направили главе американской дипмиссии в Осло письмо о совместном давлении на Нобелевский комитет, чтобы добиться присуждения премии мира Порошенко. Однако, как отметил секретарь Комитета, он уже тогда засомневался в таком письме.

После того разговора он обратился к норвежским спецслужбам разобраться в данном вопросе.

Руководитель контрразведывательного подразделения Службы безопасности Арне Кристиан Хаугстойл заявил NRK, что один из посетивших Нобелевский комитет российских дипломатов был сотрудником российской разведки.

"По нашей оценке, это была операция по оказанию влияния… Мы видим, что фальшивые новости и фальшивое письмо использовались, чтобы дискредитировать потенциального кандидата на премию мира. Мы считаем, что в данном случае целью было добиться того, чтобы Порошенко не был кандидатом на Нобелевскую премию мира", — заявил он.

В свою очередь в посольстве России открещиваются от таких обвинений и отмечают, что встречи между дипломатами обычное дело и российские спецслужбы здесь ни при чем.

"Важная часть повседневной работы дипломата в любой стране — сбор и анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями с партнерами и многое другое", — говорится в ответе посольства России, который опубликовал телеканал.
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