В Норвегии заявили о кибератаках российских хакеров

Фишинговой атаке подверглась норвежская полицейская служба безопасности, а также военные и правительственные структуры

Группа хакеров APT29, которая считается российской, совершила кибератаку на электронную почту девяти госслужащих Норвегии, заявила норвежская полицейская служба безопасности. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает РБК.

Как заявил официальный представитель норвежской полицейской службы безопасности Мартин Бернсен, девять почтовых аккаунтов госслужащих в Норвегии стали целью хакерской атаки со стороны организации APT29, которая считается российской.

По его словам, предостережение об атаках поступило Норвегии от "зарубежной спецслужбы". О какой именно спецслужбе идет речь, Бернсен не уточнил.

Фишинговой атаке подверглась и сама норвежская полицейская служба безопасности, а также военные и правительственные структуры. К засекреченной информации хакеры доступа не получили, подчеркнул Бернсен.

"Атаки имеют признаки, указывающие на то, что за ними стоит организация, идентифицированная как APT29", — отметил он, добавив, что эта организация называется также Cozy Bear и имеет отношение к России.

Также он сообщил о том, что между странами существует "международная кооперация", которая позволяет им предостерегать друг друга о кибератаках, которые, по его словам, происходят "регулярно".

Организация APT29 фигурирует в совместном докладе Министерства национальной безопасности США и ФБР, который был опубликован в конце декабря прошлого года и в котором говорится о двух хакерских атаках, зафиксированных в США летом 2015 года и весной 2016 года.

По данным ведомств, эта группа имеет отношение к российским разведывательным службам. Кроме того, APT29, как писал Bloomberg в 2015 году, была причастна к атакам на Белый дом и Госдеп США.