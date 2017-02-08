В Новосибирске отменили викторину по книгам о Гарри Поттере из-за рецепта зелий

Читательница обеспокоилась, что будет, если дети сварят зелье из крыльев фей и мандрагор

Централизованная библиотечная система (ЦБС) имени Лихачева в Новосибирске (Россия) отменила викторину по книгам о Гарри Поттере.

Причиной, в частности, как передает портал Sib.fm, стала жалоба читательницы на вопрос о рецептах зелий.

Поклонницу Поттера смутило задание викторины, в котором приводится рецепт магического зелья из книги, а затем детям предлагается самим придумать рецепт зелья.

"Читательница обеспокоилась, что будет, если дети сварят это зелье. Ей ответили, что здесь нет задания сварить зелье и выпить его либо кому-то скормить. Это задание на воображение, потому что крыльев фей и мандрагор в природе не существует", — объяснила журналистам директор учреждения Ирина Зырянова. При этом библиотекарь отметила, что викторина проводилась два года подряд и пользовалась популярностью как у детей, так и у взрослых.