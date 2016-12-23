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В Нью-Йорке горит 33-этажный небоскреб (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/61_main.1482485450.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/61_tn.1482485450.jpg Мир Огонь охватил два этажа, пострадали 24 человека, шесть из них – тяжело

В Нью-Йорке горит 33-этажный небоскреб (видео)

Сегодня, 11:25

Огонь охватил два этажа, пострадали 24 человека, шесть из них – тяжело


В Нью-Йорке на Манхэттене горит один из 33-этажных небоскребов. В результате происшествия пострадали уже 24 человека.

По данным пожарной службы американского города, шесть человек получили серьезные травмы.

Пожар возник на третьем этаже небоскреба, после чего огонь перебросился на четвертый.

По словам очевидцев, из-за высокой температуры во время пожара в здании лопались стекла. Причины возгорания выясняются.
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