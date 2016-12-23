В Нью-Йорке горит 33-этажный небоскреб (видео)
Огонь охватил два этажа, пострадали 24 человека, шесть из них – тяжело
В Нью-Йорке на Манхэттене горит один из 33-этажных небоскребов. В результате происшествия пострадали уже 24 человека.
По данным пожарной службы американского города, шесть человек получили серьезные травмы.
#FDNY COD Leonard updates media on 4-alarm fire at 515 W 59 St. 24 injures reported: 14 minor, 6 serious to civilian and 4 minor to FFers pic.twitter.com/kG5UHUF7Ib— FDNY (@FDNY) 23 декабря 2016 г.
Пожар возник на третьем этаже небоскреба, после чего огонь перебросился на четвертый.
По словам очевидцев, из-за высокой температуры во время пожара в здании лопались стекла. Причины возгорания выясняются.
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