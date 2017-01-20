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В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры выступили на митинге против Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7900/21_main.1484875993.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/21_tn.1484875993.jpg Мир Акция проходила в непосредственной близости от "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке

В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры выступили на митинге против Трампа

Сегодня, 03:45

Акция проходила в непосредственной близости от "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке

В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры выступили на митинге против Трампа, фото AFP
В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры выступили на митинге против Трампа, фото AFP

Митинг против избранного президента США Дональда Трампа за день до его инаугурации прошел в Нью-Йорке с участием градоначальника Билла де Блазио, голливудских актеров Роберта Де Ниро, Марка Руффало и Алекса Болдуина, режиссера Майкла Мура и певицы Шер.

Сообщается, что акция, собравшая несколько тысяч участников, проходила в непосредственной близости от "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке – небоскреба Trump Tower.

Первым из знаменитостей на митинге выступил Де Ниро, заявивший, что считает Трампа "плохим примером для этой страны и этого города".

"Это не конец, это только начало", — заявил де Блазио, регулярный оппонент Трампа, особенно по вопросам миграции.

Трамп вступит в полномочия президента США на церемонии инаугурации 20 января.
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РИА Новости

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