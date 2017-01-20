В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры выступили на митинге против Трампа
Акция проходила в непосредственной близости от "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке
Митинг против избранного президента США Дональда Трампа за день до его инаугурации прошел в Нью-Йорке с участием градоначальника Билла де Блазио, голливудских актеров Роберта Де Ниро, Марка Руффало и Алекса Болдуина, режиссера Майкла Мура и певицы Шер.
Сообщается, что акция, собравшая несколько тысяч участников, проходила в непосредственной близости от "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке – небоскреба Trump Tower.
Первым из знаменитостей на митинге выступил Де Ниро, заявивший, что считает Трампа "плохим примером для этой страны и этого города".
Вы сейчас просматриваете новость "В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры выступили на митинге против Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии