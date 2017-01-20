В Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости (фото)

В Нью-Йорке состоялся митинг против новоизбранного президента США Дональда Трампа. На массовую акцию протеста вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские знаменитости, среди которых были Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур, передает The Hollywood Reporter.

В то же время кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста вблизи "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке — небоскреба Трамп-Тауэр.

По его словам, в США наступает очень опасное время.

"Это будет хуже, чем вы можете себе представить", — сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.

Ранее сообщалось, что американские звезды против Трампа: в Нью-Йорке пройдет акция протеста за день до инаугурации президента США.

Кроме того, Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.

Позже Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа.