В Нью-Йорке открыли библиотеку твитов Трампа

17 Июня 2017, 23:50

Команда сатирического шоу The Daily Show открыла в Нью-Йорке экспозицию твитов президента США


Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

Библиотека. Фото: AFP

В одной из нью-йоркских галерей недалеко от Trump Tower команда сатирического шоу The Daily Show открыла экспозицию – библиотеку твитов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

"Вы можете говорить о Трампе все, что хотите. Он может быть не очень хорош в президентской деятельности, чтении или геополитике, но он чертовски хорош в Twitter", – заявил на открытии ведущий The Daily Show Тревор Ной.

Твиты Трампа в больших рамках развешаны по стенам. Библиотека разбита на разделы – есть такие, где он пишет послания своим противникам и "проигравшим", есть раздел с пожеланиями Трампа.

На выставке есть золотой унитаз, на котором посетители могут попробовать себя в роли "главнокомандующего в Twitter" – сидеть и отправлять твиты.

Библиотека Трампа будет работать по 18 июня включительно.

Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября 2016 года, он вступил в должность 20 января. После победы на выборах Трамп заявил, что планирует сохранить за собой возможность вести собственную страницу в Twitter, но будет "более сдержанным". В Twitter также есть официальная страница президента США, которую ведут сотрудники администрации Трампа.

Издание Politico писало, что Twitter Трампа может нести угрозу нацбезопасности США.
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