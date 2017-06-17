В Нью-Йорке открыли библиотеку твитов Трампа

В одной из нью-йоркских галерей недалеко от Trump Tower команда сатирического шоу The Daily Show открыла экспозицию – библиотеку твитов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

"Вы можете говорить о Трампе все, что хотите. Он может быть не очень хорош в президентской деятельности, чтении или геополитике, но он чертовски хорош в Twitter", – заявил на открытии ведущий The Daily Show Тревор Ной.



Твиты Трампа в больших рамках развешаны по стенам. Библиотека разбита на разделы – есть такие, где он пишет послания своим противникам и "проигравшим", есть раздел с пожеланиями Трампа.



На выставке есть золотой унитаз, на котором посетители могут попробовать себя в роли "главнокомандующего в Twitter" – сидеть и отправлять твиты.



Библиотека Трампа будет работать по 18 июня включительно.



Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября 2016 года, он вступил в должность 20 января. После победы на выборах Трамп заявил, что планирует сохранить за собой возможность вести собственную страницу в Twitter, но будет "более сдержанным". В Twitter также есть официальная страница президента США, которую ведут сотрудники администрации Трампа.



Издание Politico писало, что Twitter Трампа может нести угрозу нацбезопасности США.