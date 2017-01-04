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В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/13_main.1483548056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/13_tn.1483548056.jpg Мир Спасатели продолжают выносить раненых с места крушения поезда

В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов (фото)

Сегодня, 18:38

Спасатели продолжают выносить раненых с места крушения поезда

Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине. Пострадали около сотни человек.

Как сообщает AFP, инцидент произошел на железной дороге Лонг-Айленда. По данным пожарной службы, ранения получили 37 человек. О погибших информации нет.

На месте аварии работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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