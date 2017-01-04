В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов (фото)
Спасатели продолжают выносить раненых с места крушения поезда
Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине. Пострадали около сотни человек.
Как сообщает AFP, инцидент произошел на железной дороге Лонг-Айленда. По данным пожарной службы, ранения получили 37 человек. О погибших информации нет.
На месте аварии работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Вы сейчас просматриваете новость "В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии