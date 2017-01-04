В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов (фото)

Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине. Пострадали около сотни человек.

Как сообщает AFP, инцидент произошел на железной дороге Лонг-Айленда. По данным пожарной службы, ранения получили 37 человек. О погибших информации нет.

На месте аварии работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.