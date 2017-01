В Нью-Йорке проходит акция протеста против скандального закона Трампа

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после задержания двух граждан Ирака началась акция протеста. Ее участники требуют отменить запрет на въезд для жителей семи мусульманских стран и других беженцев.

Митингующие держат в руках плакаты с приветственными лозунгами в адрес мусульман и с требованиями впустить их в страну. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Buzzfeed. Они скандируют: "беженцам добро пожаловать, расисты вон" (Refugees in, racists out).

"Refugees in, racists out"



Protests continue outside of New York's JFK airport where people have been detained after Trump's ban pic.twitter.com/XRa96YRZjQ