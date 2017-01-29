В Нью-Йорке проходит акция протеста против скандального закона Трампа

Сегодня, 00:26

Акция началась после задержания в аэропорту 12 граждан, прибывших из стран, попавших под запрет

Митинг в США. Фото: соцсети
Митинг в США. Фото: соцсети

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после задержания двух граждан Ирака началась акция протеста. Ее участники требуют отменить запрет на въезд для жителей семи мусульманских стран и других беженцев.

Митингующие держат в руках плакаты с приветственными лозунгами в адрес мусульман и с требованиями впустить их в страну. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Buzzfeed. Они скандируют: "беженцам добро пожаловать, расисты вон" (Refugees in, racists out).

Сенатор "Демократической партии" Надя Веласкес, которая принимает участие в митинге заявила: "То, что вы делаете – это позор. Это не по американский", – передает телеканал MSNBC.

Сообщается, что ранее были задержаны двое иракцев, прилетевших в США с оформленными визами получать убежище. MSNBC сообщает, что число задержанных в аэропорту выросло до 12.

Кроме того, из-за запрета иранский режиссер Асгар Фархади не сможет присутствовать на церемонии вручения премии "Оскар" 26 февраля.

Напомним, Трамп на 120 дней приостановил программу приема беженцев. Указом президента США на 90 дней также запрещается иммиграция для жителей семи стран.
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