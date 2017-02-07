В ОАЭ внезапно выпал снег (видео)

Сегодня, 01:46

Снежный покров достиг десяти сантиметров


В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег. В долине высочайшей горной вершины страны – Джебель Джейс – температура воздуха снизилась до -2С, а снежный покров достиг 10 сантиметров, передает Русская служба Би-би-си.

Из-за снегопада и сильных ветров организаторам велосипедного "Тура Дубая" пришлось отменить часть пробега.

По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.

Напомним, в декабре в самой большой пустыне мира Сахаре (Северная Африка) впервые за 37 лет выпал снег.
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