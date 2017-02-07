В ОАЭ внезапно выпал снег (видео)
Снежный покров достиг десяти сантиметров
В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег. В долине высочайшей горной вершины страны – Джебель Джейс – температура воздуха снизилась до -2С, а снежный покров достиг 10 сантиметров, передает Русская служба Би-би-си.
Из-за снегопада и сильных ветров организаторам велосипедного "Тура Дубая" пришлось отменить часть пробега.
По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.
Напомним, в декабре в самой большой пустыне мира Сахаре (Северная Африка) впервые за 37 лет выпал снег.
Вы сейчас просматриваете новость "В ОАЭ внезапно выпал снег (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии