В ООН отреагировали на резонансный указ Трампа
Верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что антимиграционный указ президента США нарушает международное гуманитарное право
Указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением нарушает международное гуманитарное право. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Зейд аль-Хуссейн, сообщается на официальной странице в Twitter.
"Дискриминация по национальности запрещена гуманитарным правом", – заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.
Согласно сообщению, он также отметил, что считает подобное решение "подлым".
"Запрет США – подлый и растрачивает ресурсы, необходимые для должного противодействия терроризму", – отметил он.
"Discrimination on nationality alone is forbidden under #humanrights law" – @UNHumanRights Chief #Zeid pic.twitter.com/EpYpEpyYrf— UN Human Rights (@UNHumanRights) 30 січня 2017 р.
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планируемом строительстве стены на границе с Мексикой для предотвращения проникновения мигрантов.
Кроме того, 27 января Трамп подписал документ, временно запрещающий въезд в США всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливающий прием беженцев.
Значительная часть населения США выражает недовольство победой Трампа на президентских выборах, обвиняя его, в частности, в расизме и сексизме. Среди тех, кто заявил, что разочарован его победой, был и гендиректор Starbucks Говард Шульц. В ходе своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.
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