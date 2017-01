В ООН отреагировали на резонансный указ Трампа

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением нарушает международное гуманитарное право. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Зейд аль-Хуссейн, сообщается на официальной странице в Twitter.

"Дискриминация по национальности запрещена гуманитарным правом", – заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Согласно сообщению, он также отметил, что считает подобное решение "подлым".

"Запрет США – подлый и растрачивает ресурсы, необходимые для должного противодействия терроризму", – отметил он.

"Discrimination on nationality alone is forbidden under #humanrights law" – @UNHumanRights Chief #Zeid pic.twitter.com/EpYpEpyYrf