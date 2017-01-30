В ООН отреагировали на резонансный указ Трампа

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением нарушает международное гуманитарное право. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Зейд аль-Хуссейн, сообщается на официальной странице в Twitter.

"Дискриминация по национальности запрещена гуманитарным правом", – заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Согласно сообщению, он также отметил, что считает подобное решение "подлым".

"Запрет США – подлый и растрачивает ресурсы, необходимые для должного противодействия терроризму", – отметил он.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планируемом строительстве стены на границе с Мексикой для предотвращения проникновения мигрантов.

Кроме того, 27 января Трамп подписал документ, временно запрещающий въезд в США всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливающий прием беженцев.

Значительная часть населения США выражает недовольство победой Трампа на президентских выборах, обвиняя его, в частности, в расизме и сексизме. Среди тех, кто заявил, что разочарован его победой, был и гендиректор Starbucks Говард Шульц. В ходе своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.