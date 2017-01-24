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В ООН подсчитали, сколько будут стоить миру сирийские беженцы http://www.segodnya.ua/img/article/7912/28_main.1485256954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/28_tn.1485256954.jpg Мир Финансирование необходимо для продолжения жизненно важной деятельности по помощи растущим нуждам беженцев из Сирии, уточнили в организации 

В ООН подсчитали, сколько будут стоить миру сирийские беженцы

Сегодня, 13:19

Финансирование необходимо для продолжения жизненно важной деятельности по помощи растущим нуждам беженцев из Сирии, уточнили в организации 

Беженцы заполонили Европу. Фото: AFP
Беженцы заполонили Европу. Фото: AFP

В бюджете международной гуманитарной конференции ООН по Сирии не хватает средств для поддержки сирийских беженцев.

Профильные агентства ООН и неправительственные организации заявили о необходимости дополнительных 4,6 миллиардов долларов сверх расходов, запланированных на 2017-2018 годы.

"Финансирование необходимо для продолжения жизненно важной деятельности по помощи растущим нуждам беженцев из Сирии и принимающих их обществ в соседних с ней странах", – сообщили в оргкомитете международной гуманитарной конференции ООН по Сирии.

Представители ООН и неправительственных организаций отметили, что речь идет о 4,6 миллиардах долларов. Это сумма прибавится к уже утвержденным расходам на 2017-2018 годы в размере 3,4 миллиардов долларов. Таким образом, в случае утверждения общие расходы на содержание сирийских беженцев достигнут восьми миллиардов долларов.

Эти средства в рамках регионального плана идут на обеспечение нужд 13,5 миллионов сирийских беженцев. Из этого числа порядка 6,3 миллионов человек находятся на положении внутренне перемещенных лиц, а около 3,9 миллионов проживают в труднодоступных районах.

Кроме того, финансовую поддержку получают те, кто размещает у себя вынужденных переселенцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте.

Фото: Горы мусора и палатки: беженцы из "джунглей" заполонили улицы Парижа 

Число беженцев во всем мире достигло в минувшем году 244 миллиона человек, что на 41% больше, чем в 2000 году. Об этом говорится в докладе ООН.

В документе, который всемирная организация публикует каждые два года, отмечается, что количество людей, которые добровольно или вынужденно переселились в другую страну, увеличилось с 2000 года на 71 миллион человек.

Данные ООН учитывают те 20 миллионов беженцев, которые покинули родные места из-за вооруженных конфликтов. В основном, это граждане Сирии, Афганистана и Сомали.

Около трети всех мигрантов (78 миллионов человек) живут в Европе, в том числе 12 миллионов – в одной только Германии и еще девять миллионов – в Великобритании.

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Нынешний наплыв беженцев в Европу – самый большой со времен Второй мировой войны. Кризис мигрантов привел к росту поддержки групп с ультраправыми взглядами и неоднозначной антимиграционной политикой.
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Источники:

Российская газета, ИТАР-ТАСС

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