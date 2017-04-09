В Осло предотвратили теракт

В центре Осло норвежская полиция обезвредила взрывное устройство. Полиция подтвердила, что ранее обнаруженный предмет, который был "похож" на бомбу, на деле действительно оказался взрывным устройством, сообщает Интерфакс.

Место его обнаружения было оцеплено полицией, находившиеся рядом развлекательные учреждения и рестораны закрыты, посетители эвакуированы.

Прибывшие на место саперы подорвали бомбу. Пострадавших нет.

По сообщению агентства Associated Press, которое ссылается на полицейские источники, подозреваемый в попытке организации взрыва арестован, однако данные о нем не приводятся.

Напомним, 7 апреля грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Стокгольме. Полиция задержала подозреваемого в совершении этого нападения. Погибли пять человек.