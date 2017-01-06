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В отношениях с Путиным Трамп повторяет ошибки своих предшественников – Bloomberg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/49_main.1483693304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/49_tn.1483693304.jpg Мир Как отмечается, Трамп не первый американский лидер, который думает, что сможет наладить отношения с Москвой

В отношениях с Путиным Трамп повторяет ошибки своих предшественников – Bloomberg

Сегодня, 10:58

Как отмечается, Трамп не первый американский лидер, который думает, что сможет наладить отношения с Москвой

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Победитель на выборах президента США Дональд Трамп прав, когда думает, что у него есть большая возможность улучшить отношения с Россией. Во времена работы администрации Барака Обамы они скатились к точке, в которой Москва вмешивается в американские выборы, а российские истребители постоянно устраивают провокации против кораблей США. Сейчас американцы наиболее неприязненно относятся к русским за последние 30 лет. У Трампа есть возможность изменить это, заключив соглашение, которое обяжет Россию прекратить кибервойну, сотрудничать в борьбе против "Исламского государства" и положить конец развертыванию ракет с ядерными боеголовками средней дальности полета, которые угрожают Европе, пишет Bloomberg.

"Используя деловую терминологию, соглашение, которое достигнет перечисленных выше целей в обмен на отмену санкций и других ограничений, стало бы выигрышным для обеих сторон", – говорится в статье.

Но, по мнению издания, такая сделка невозможна с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп может и хвалит его сейчас, но, начав работу в Белом доме, он поймет, что российский лидер не видит мир так же, как и он.

Бывший чиновник Центробанка РФ Сергей Алексаншенко отмечает, что российский президент не тот, кто готов заключать соглашения, выгодные всем. Он все же хочет, чтобы одна из сторон проиграла. "Путин – сторонник мышления в духе игры с нулевым результатом" – сказал Алексашенко, добавляя, что вести дела с российским президентом можно только демонстрируя силу. Но Трамп вместо демонстрации своей железной воли начал задабривать его. Недавно, когда Обама ввел новые санкции против России, будущий американский президент снова похвалил Путина за "умный" отказ от ответа.

Трамп не первый американский лидер, который думает, что сможет наладить отношения с Москвой. Джордж Буш-младший тоже говорил, что "почувствовал душу" Путина и понял, что с ним можно вести дела, но очень быстро изменил свое мнение.

Администрация Барака Обамы пыталась провести "перезагрузку" отношений с Кремлем, но тщетно. Попытка окончательно провалилась, когда Дмитрий Медведев уступил кресло президента России Владимиру Путину. Через два года после этого Москва оккупировала украинский Крым и вторглась на Восток Украины. Она отправила ракеты в Калининград и устроила кровавую бойню в Сирии, чтобы поддержать режим Башара Асада. "Трамп в Овальном кабинете поймет, что в дипломатии, в отличие от бизнеса, нет высшей власти для разрешения споров и обеспечения соблюдения соглашений", – говорится в статье.

Начало новой Холодной войны не в интересах ни России, ни США. И не только потому, что она слишком дорого будет стоить, но и из-за риска очень быстро превратиться в горячий конфликт. А такая война между ядерными державами очень быстро может закончиться проигрышем всех. Иногда Путина сравнивают с гросмейстром, который играет в долгую и вдумчивую игру. Если бы это было правдой, то означало бы, что действия Путина целостные и взвешенные. Но на самом деле российский президент играет совсем не в шахматы. Он дзюдоист, а значит делает ставку на тактику, а не на стратегию. Поэтому дальновидное мышление не его метод. Дзюдоист Путин понимает, что его позиции слабы. Его экономика слишком зависима от продажи нефти, а население сокращается. Но в дзюдо маленький боец может свергнуть большого, выбив его из равновесия. И именно это российский президент и делает, пытаясь дестабилизировать Запад пропагандой, кибератаками, гибридными военными операциями и напоминаниями о ядерной мощности. "Вряд ли он прекратит все это, потому что тихая и мирная Россия не будет выделяться на мировой арене", – пишет Bloomberg.

Лидеры в Европе уже привыкли, что российский президент лжет им чуть ли не ежедневно. Вопросом остается, что Трамп сделает, когда поймет, что Путин соврал ему о чем-то очень важном. Не исключено, что он отреагирует очень эмоционально, когда узнает, что его вера в российского президента была обманута и использована. А это таит в себе ряд рисков.

Тем временем в Конгрессе США пригрозили Трампу "решительными мерами" в случае попытки отменить санкции против РФ. А издание National Interest предполагало, что в случае полномасштабного наступления России против Украины Трампу, вероятно, придется выбирать между дружбой с Путиным и имиджем сильного лидера.

Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин – это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.

Как известно, Трамп устроил масштабную "зачистку" дипломатического корпуса.
россия, США, Путин, москва, трамп

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Источник:

ZN.ua

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