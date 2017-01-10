В Пакистане впервые запустили крылатую ракету с подводной лодки

В Пакистане заявили об успешном испытании крылатой ракеты "Бабур-3", способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BBC. Так, ракета, радиус действия которой составляет 450 км, была запущена в понедельник с подводной лодки в Индийском океане и поразила цель.

"Бабур-3" представляет собой морской вариант ракеты "Барбур-2" наземного базирования, которая была испытана в декабре. Как заявили пакистанские военные, она способна нести разные типы боезарядов и обеспечит возможностью нанести ответный удар. Позже представитель армии подтвердил, что испытанная ракета может оснащаться ядерными боеголовками. Сообщается, что Пакистан рассматривает свою ракетную программу в качестве сдерживающего фактора в противостоянии с Индией. Напомним, власти Северной Кореи заявили о намерении испытать межконтинентальную баллистическую ракету в любое время.