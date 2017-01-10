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В Пакистане впервые запустили крылатую ракету с подводной лодки http://www.segodnya.ua/img/article/7866/91_main.1484005177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/91_tn.1484005177.jpg Мир Радиус действия ракеты составляет 450 км

В Пакистане впервые запустили крылатую ракету с подводной лодки

Сегодня, 01:55

Радиус действия ракеты составляет 450 км

&quot;Бабур-3&quot; представляет собой морской вариант ракеты &quot;Барбур-2&quot; наземного базирования. Фото: radio.gov.pk
"Бабур-3" представляет собой морской вариант ракеты "Барбур-2" наземного базирования. Фото: radio.gov.pk

В Пакистане заявили об успешном испытании крылатой ракеты "Бабур-3", способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BBC. Так, ракета, радиус действия которой составляет 450 км, была запущена в понедельник с подводной лодки в Индийском океане и поразила цель.

"Бабур-3" представляет собой морской вариант ракеты "Барбур-2" наземного базирования, которая была испытана в декабре. Как заявили пакистанские военные, она способна нести разные типы боезарядов и обеспечит возможностью нанести ответный удар. Позже представитель армии подтвердил, что испытанная ракета может оснащаться ядерными боеголовками. Сообщается, что Пакистан рассматривает свою ракетную программу в качестве сдерживающего фактора в противостоянии с Индией. Напомним, власти Северной Кореи заявили о намерении испытать межконтинентальную баллистическую ракету в любое время.
Пакистан, ракета

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