В Париже вспыхнули беспорядки из-за митинга сторонников Ле Пен

Сегодня, 10:50

В акции приняли участие профсоюзы и представители леворадикальных организаций

Париж, демонстрация против Ле Пен. Фото: Twitter
Париж, демонстрация против Ле Пен. Фото: Twitter

В Париже акция против запланированного на понедельник митинга сторонников кандидата в президенты Марин Ле Пен закончилась беспорядками. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Le Parisien.

В акции приняли участие профсоюзы и представители леворадикальных организаций. Демонстранты протестовали против проведения митинга и выкрикивали: "Наши районы не для фашистов", "Солидарность с беженцами", "Фашизм – это гангрена, ее либо удаляешь, либо подыхаешь".

Напомним, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о том, что намерена выселять исламских радиквалов из страны.
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