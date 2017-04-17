В парламенте Британии хотят лишить жену Асада гражданства страны

Сегодня, 11:57

Первую леди обвиняют в участии в пропагандистской кампании с целью поддержать официальный Дамаск

Асма Асад. Фото: Pikabu
Асма Асад. Фото: Pikabu

Депутаты британского парламента предлагают лишить подданства Асму Асад, родившуюся в Великобритании супругу президента Сирии, сообщает telegraph.co.uk.

Представители партии Либеральных демократов планируют отправить соответствующее письмо в службу иммиграционного контроля Великобритании, отвечающую за вопросы натурализации и лишения гражданства.

Эта мера может быть введена в соответствии с Законом о британском гражданстве, если власти Великобритании сочтут, что такой шаг будет "способствовать общественному благу". Либерал-демократы полагают, что поскольку Асма Асад обладает двойным сирийско-британским гражданством, лишение ее подданства Великобритании не будет являться незаконным.

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Асму Асад обвиняют в участии в пропагандистской кампании с целью поддержать официальный Дамаск, который в Лондоне считают причастным к проведению химической атаки в Идлибе и "другим преступлениям против человечности".

Асма Асад, которая работала в сфере банковский инвестиций, вышла замуж за Башара Асада в 2000 году. Она родилась в Лондоне в семье богатых выходцев из Сирии. Асма Асад получила образование в престижной частной школе для девочек и Королевском колледже, который закончила со степенью в области компьютерных наук в 1996 году.

Она имеет, по меньшей мере, три официальных аккаунта в социальных сетях под своим именем, которые используются для того, чтобы защитить сирийский режим и атаковать Запад.

Асма Асад попала под санкции Европейского союза, из-за которых ей запрещено совершать поездки в страны ЕС, за исключением Великобритании.
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Источник:

Российская газета

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