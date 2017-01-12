В парламенте Турции произошла массовая драка между депутатами (видео)
Народные избранники устроили потасовку из-за конституции
В парламенте Турции подрались депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), сообщает телеканал NTV, передает Корреспондент.
В ходе обсуждения поправок в Конституции страны депутаты от оппозиции попытались блокировать трибуну, после чего депутаты от ПСР вступили с ними в потасовку.
В результате несколько человек были травмированы, а заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа. В ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.
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