В парламенте Турции произошла массовая драка между депутатами (видео)

В парламенте Турции подрались депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), сообщает телеканал NTV, передает Корреспондент.

В ходе обсуждения поправок в Конституции страны депутаты от оппозиции попытались блокировать трибуну, после чего депутаты от ПСР вступили с ними в потасовку.

В результате несколько человек были травмированы, а заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа. В ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.