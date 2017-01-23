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В ПАСЕ жестко ответили на отказ РФ выполнять решения ЕСПЧ по ЮКОСу http://www.segodnya.ua/img/article/7907/46_main.1484236802.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/46_tn.1484236802.jpg Мир Как отмечается, безусловное выполнение Конвенции является обязанностью всех государств-членов

В ПАСЕ жестко ответили на отказ РФ выполнять решения ЕСПЧ по ЮКОСу

Сегодня, 10:38

Как отмечается, безусловное выполнение Конвенции является обязанностью всех государств-членов

В ПАСЕ обеспокоены действиями РФ. Фото: AFP
В ПАСЕ обеспокоены действиями РФ. Фото: AFP

В Парламентской ассамблее Совета Европы глубоко обеспокоены решением Конституционного суда РФ, который разрешил не выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу ЮКОСа. 

"Содокладчики мониторингового комитета Российской Федерации, Теодора Бакоянніс и Лилиан Мори Паскье, а также докладчик Комитета по юридическим вопросам и правам человека, по реализации решений Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) Пьер-Ив Ле Борнь глубоко обеспокоены по поводу решения Конституционного Суда РФ, что выплата компенсации акционерам ЮКОСа, которую присудил ЕСПЧ ... будет нарушать Конституцию Российской Федерации и, следовательно, не подлежит выполнению", – говорится в сообщении.

В этом контексте докладчики подчеркнули, что полное исполнение решений Европейского Суда по правам человека является юридическим обязательством Российской Федерации подписались под Европейской Конвенцией о правах человека.

"Безусловное выполнение Конвенции является обязанностью всех государств-членов, и потому недопустимо, что Россия не будет выполнять решения Европейского Суда по правам человека", – говорится в заявлении.

"Нельзя согласиться с избирательным выполнением решений ЕСПЧ. Поэтому мы надеемся, что Государственная Дума и Совет Федерации рассмотрит поправки к Конституции, чтобы дать возможность для реализации всех решений ЕСПЧ", – подчеркнули докладчики.

Напомним, Конституционный суд РФ принял постановление, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании ЮКОС нарушает положения российской Конституции.
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Источник:

Украинская правда

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