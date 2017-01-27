В Пентагоне назвали неожиданную угрозу от РФ в космосе

Сегодня, 09:37

В США главными противниками в космосе видят китайцев и россиян, которые создают военные системы для борьбы в космическом пространстве

РФ может уничтожить американские спутники. Фото из открытых источников
РФ может уничтожить американские спутники. Фото из открытых источников

В США обеспокоены разработкой Россией и Китаем лазерного оружия, с помощью которого могут быть уничтожены американские спутники. Об этом заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США, генерал ВВС Джон Хайтен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе, и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве", – сказал Хайтен.

По его мнению, китайцы и россияне хотят зачистить околоземную орбиту от американских спутников. Он считает, что Россия, разработавшая оружие для уничтожения спутников еще в 80-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и "другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников, многие из них (в случае разрушения) превратятся в мусор".

"Не в столь отдаленном будущем они (КНР и РФ – ред.) смогут использовать эти средства, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это, лучший способ остановить войну – это быть готовыми к войне. Соединенные Штаты намерены сделать это, мы сделаем так, что все будут знать о нашей готовности к войне", – добавил Хайтен.

На днях в "Роскосмосе" заявляли, что рассматривают возможность постройки международной станции на орбите Луны, чтоб в будущем легче было осваивать спутник Земли, а также Марс. Однако в РФ сомневаются, что сами потянут такую программу и надеются на кооперацию с зарубежными инвесторами.
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