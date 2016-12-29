В Пентагоне подтвердили гибель "номера два" среди полевых командиров ИГИЛ

Боевик занимался улучшением обороны ИГИЛ в противостоянии с отрядами сирийской оппозиции, которую поддерживают США

В результате авиаудара сил возглавляемой США коалиции погиб один из главных командиров террористической группировки "Исламское государство" в Сирии Абу Джандаль аль-Куваити. Об этом сообщает сайт Пентагона.

Согласно заявлению центра, аль-Куваити погиб 26 декабря на севере Сирии. Он был членом ИГИЛ и принимал участие в возвращении под его контроль древнего сирийского города Пальмира.

Затем аль-Куваити перевелся ближе к "столице" ИГИЛ городу Ракка, чтобы попытаться улучшить оборону ИГИЛ в противостоянии с отрядами сирийской оппозиции, которую поддерживают США.

Он был вовлечен в использование смертников, самодельных взрывных устройств и химического оружия против "Демократических сил Сирии" (SDF).

По некоторым данным, аль-Куваити был "номером два" среди полевых командиров ИГИЛ в Сирии.

Ранее сообщалось, что американские военные уже подсчитали, сколько еще понадобится времени, чтобы уничтожить ИГИЛ.