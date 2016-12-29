Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Пентагоне подтвердили гибель "номера два" среди полевых командиров ИГИЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7844/39_main.1483026485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/39_tn.1483026485.jpg Мир Боевик занимался улучшением обороны ИГИЛ в противостоянии с отрядами сирийской оппозиции, которую поддерживают США

В Пентагоне подтвердили гибель "номера два" среди полевых командиров ИГИЛ

Сегодня, 17:44

Боевик занимался улучшением обороны ИГИЛ в противостоянии с отрядами сирийской оппозиции, которую поддерживают США

В Сирии продолжаются бои. Фото: syria.liveuamap.com
В Сирии продолжаются бои. Фото: syria.liveuamap.com

В результате авиаудара сил возглавляемой США коалиции погиб один из главных командиров террористической группировки "Исламское государство" в Сирии Абу Джандаль аль-Куваити. Об этом сообщает сайт Пентагона.

Согласно заявлению центра, аль-Куваити погиб 26 декабря на севере Сирии. Он был членом ИГИЛ и принимал участие в возвращении под его контроль древнего сирийского города Пальмира.

Затем аль-Куваити перевелся ближе к "столице" ИГИЛ городу Ракка, чтобы попытаться улучшить оборону ИГИЛ в противостоянии с отрядами сирийской оппозиции, которую поддерживают США.

Он был вовлечен в использование смертников, самодельных взрывных устройств и химического оружия против "Демократических сил Сирии" (SDF).

По некоторым данным, аль-Куваити был "номером два" среди полевых командиров ИГИЛ в Сирии.

Ранее сообщалось, что американские военные уже подсчитали, сколько еще понадобится времени, чтобы уничтожить ИГИЛ.
Сирия, США, пентагон, исламское государство, ИГИЛ
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "В Пентагоне подтвердили гибель "номера два" среди полевых командиров ИГИЛ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Путин и Эрдоган. Фото: tvc.ru

В Кремле раскрыли детали сделки Путина и Эрдогана по Сирии

Сегодня, 17:33

Как отмечается, перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего "Исламское государство"

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

США могут присоединиться к переговорам по Сирии после инаугурации Трампа - Лавров

Сегодня, 14:31

Глава Министерства иностранных дел России заявил, что Москва готова к такому развитию событий

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин согласился вывести часть войск из Сирии

Сегодня, 14:06

В то же время он отметил, что Москва продолжит развивать пункты базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим

Мир

Алеппо. Фото: AFP

Путин заявил о начале перемирия в Сирии

Сегодня, 13:57

Российский лидер отметил, что были подписаны три документа, благодаря которым на сирийской земле должен наступить мир

Мир

Шойгу. Фото: zampolit.com

Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря – Минобороны РФ

Сегодня, 13:53

Как сообщил Шойгу, в переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин прокомментировал договоренность с Турцией по Сирии

Сегодня, 13:32

Все это требует профессионального подхода и постоянного контакта с партнерами, отметил президент РФ

Мир

Чавушоглу. Фото: AFP

Турция жестко раскритиковала действия США в Сирии

Сегодня, 10:14

По словам Чавушоглу, США продолжают снабжать оружием силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической группировкой

Мир

Антониу Гутерриш. Фото: AFP

Гутерриш надеется, что Россия и США вместе положат конец конфликту в Сирии

Сегодня, 10:13

Избранный генсек ООН намерен добиться от мирового сообщества единой позиции по сирийскому вопросу

Мир

Армия Ирака. Фото: minval.az

В Ираке возобновились масштабные боевые действия

Сегодня, 09:24

Как сообщается, наступление элитных спецподразделений проводится в районе Интисар 

Мир

Башар Асад, фото AFP

Стали известны детали секретного российско-турецкого соглашения о разделении Сирии на зоны влияния

Сегодня, 03:43

Сообщается, президент Сирии Башар Асад сможет быть у власти еще несколько лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.