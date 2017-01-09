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В Петербурге преподаватель вуза совершил самоубийство прямо в аудитории http://www.segodnya.ua/img/article/7865/34_main.1483961657.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/34_tn.1483961657.jpg Мир По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия

В Петербурге преподаватель вуза совершил самоубийство прямо в аудитории

Сегодня, 13:29

По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия

НАчато расследование. Фото: news.mail.ru
НАчато расследование. Фото: news.mail.ru

Управление Следственного комитета России по Петербургу проводит доследственную проверку после обнаружения в воскресенье вечером в здании на Большой Морской улице тела мужчины, сообщает пресс-служба ведомства, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина 1952 года рождения совершил самоубийство, его мотивы сейчас устанавливаются, отметили в СК.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибший является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Тело мужчины обнаружила уборщица в одной из аудиторий вуза. По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что российский подполковник покончил с собой.
россия, вуз, расследование, самоубийство, петербург

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