В Петербурге задержали активиста за одиночный пикет против аннексии Крыма

Сегодня, 08:31

Никаких обвинений до настоящего времени мужяине предъявлено не было

Активист. Фото: facebook.com/SPBSOLIDARNOST
Активист. Фото: facebook.com/SPBSOLIDARNOST

В российском Санкт-Петербурге задержали активиста инициативной группы "Стратегия-18" Всеволода Нелаева во время одиночного пикета в поддержку Крыма. По информации объединения "Солидарность Санкт-Петербурга", Нелаева задержали за акцию протеста "прогулка оппозиции", в которой он не принимал участия, – передает LB.ua.

"По уточненным данным, Всеволода Нелаева сотрудники полиции сняли с пикетов на Невском проспекте в поддержку крымских татар "Стратегия-18" и увезли в 78 о/п, где он находится в настоящее время уже 2 часа. Его задержали не для допроса по пикетам 16 марта против аннексии Крыма, где он принимал участие, а по прогулкам оппозиции, которые проводятся каждое воскресенье в Петербурге. В частности, речь идет про 16 апреля, когда произошли массовые задержания участников прогулки. Всеволод Нелаев никогда не принимал участие в этих мероприятиях и, соответственно, его не было на прогулке оппозиции 16 марта. Никаких обвинений до настоящего времени ему предъявлено не было", – говорится в сообщении.

Одиночный пикет – единственная разрешенная в России форма протеста, которая не требует предварительного согласования с органами власти.

Как сообщалось, 2 апреля в Москве за одиночный пикет задержали Ильдара Дадина и еще пять активистов.
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