В Politico рассказали, чем "грозит" Украине подключение Киссинджера к переговорам Трампа и Путина

Как отмечается, в вопросе Украины, которая потеряла Крым и часть Донбасса из-за агрессии России, Киссинджер настаивал, что она не должна присоединяться к Западу

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер является одним из немногих американцев, с которыми президент России Владимир Путин часто встречается. Об этом пишет Politico.

Теперь, как отмечает издание, когда Дональд Трамп подал сигнал о желании построить тесные отношения с Москвой, 93-летний Киссинджер позиционирует себя как потенциального посредника, встречаясь наедине с будущим президентом США и восхваляя его публично. Как и Трамп, Киссинджер всегда ставил под сомнение выводы спецслужб, которые обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США. Годы Киссинджер настаивал на том, что баланс сил между США и Россией улучшит мировую стабильность. Но скептики боятся, что такой подход принесет в жертву другие ценности и усилит агрессивное поведение Кремля, в частности хакерские вмешательства в выборы и вторжение в Украину.

Также возникает вопрос, какую личную выгоду для ветерана американской дипломатии несет перезагрузка отношений с Россией. Politico пишет, что, вероятно, постоянный личный доступ к российскому и американскому лидеров улучшит авторитет Киссинджера. Кроме того, в процессе его компания Kissinger Associates Inc. может получить от участия своего основателя в политической жизни дополнительные бизнес-выгоды.

"Думаю, Киссинджер готовит дипломатическое наступление. Он реалист. Для него самое важное – это международное равновесие, для него права человека или демократия не имеют значения", – сказал эксперт Cicero Foundation Марсель Ван Харпен.

Соратники Трампа не комментируют его отношения с бывшим госсекретарем, который работал в администрациях Ричарда Никсона и Геральда Форда. Однако некоторые источники Politico, приближенные к миллиардеру, рассказали, что Трамп на самом деле восхищен Киссинджером, так же, как и некоторые республиканские "старожилы", такие как Роберт Гейтс или Кондолиза Райс, которые нередко обращались к нему за советами.

Киссинджер неоднократно хвалил кандидата-республиканца, в то время как другие его критиковали. К примеру, он похвалил Трампа за назначение экс-директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона Госсекретарем, несмотря на его связи с Россией. "Он был бы бесполезным для ExxonMobil, если бы у него не было дружеских связей с Россией. Я не обращаю внимания на все эти нарекания", – говорил экс-дипломат, добавляя, что для работы Госсекретаря еще "никто не отвечал абсолютно всем критериям". По его мнению, Тиллерсон хорошо подходит на эту роль.

Издание напоминает, что Киссинджер также помогал с "перезагрузкой" отношений с Россией как во времена президентства Джорджа Буша-младшего, так и администрации Барака Обамы. Он сыграл определенную роль в подписании соглашения о сокращении ядерных арсеналов в 2009 году.

В вопросе Украины, которая потеряла Крым и часть Донбасса из-за агрессии России, Киссинджер настаивал, что она не должна присоединяться к Западу. "Украина должна быть включена в структуру европейской и международной архитектуры безопасности таким образом, чтобы она стала мостом между Россией и Западом, а не стала на чью-то сторону", – говорил он.

Ранее сообщалось, что Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе. По информации немецкой газеты "Бильд", Киссинджер также разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.