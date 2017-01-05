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В Польше госпитализировали экс-президента Коморовского http://www.segodnya.ua/img/article/7856/64_main.1483575056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/64_tn.1483575056.jpg Мир Официально в больнице причину госпитализации не комментируют

В Польше госпитализировали экс-президента Коморовского

Сегодня, 02:10

Официально в больнице причину госпитализации не комментируют

Бронислава Коморовский, фото sharij.net
Бронислава Коморовский, фото sharij.net

В Варшаве госпитализировали бывшего президента Польши Бронислава Коморовского. Об этом сообщает Radio Zet среду, 4 января.

По неофициальной информации, экс-президент поступил в Военный медицинский институт с жалобами на сильные головные боли. Официально в больнице причину госпитализации не комментируют.

В свою очередь политики оппозиционной партии "Гражданская платформа", пожелавшие сохранить анонимность, утверждают, что Коморовский проходит рядовое обследование, которое продлится несколько дней.

Напомним, Коморовский возглавлял Польшу в 2010-2015 гг.

В мае 2015 года победу над Коморовски с перевесом в 3% одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и Справедливость" Анджей Дуда.
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Источник:

Корреспондент

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