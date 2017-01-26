В Польше назовут надзирателей Освенцима

Составители списка уверяют, что несколько его фигурантов живы до сих пор

Институт национальной памяти Польши в понедельник, 30 января, опубликует списки надзирателей концлагеря в Освенциме. В базе данных содержится 8,5 тысячи имен эсэсовцев, которые служили в концлагере с момента его основания до ликвидации.

"Это единственная в Польше и, вероятно, первая в мире база данных информации о людях, которые составляли персонал лагеря смерти", — заявила пресс-секретарь краковского отделения института Дорота Корохода. Кроме фамилий в подготовленных документах есть и другие персональные данные: даты и места рождения, личные номера, годы службы в Освенциме, образование, гражданство. Кроме того, некоторые досье содержат фотографии надсмотрщиков и материалы судебных дел в отношении тех, кого нашли после войны. Составители списка уверяют, что несколько его фигурантов живы до сих пор.

Большая часть персонала концлагеря были немцами, но кроме них надсмотрщиками служили граждане оккупированных стран и стран — сателлитов Третьего рейха: Румынии, Словакии и Венгрии.

Прокуроры, расследующие совершенные в Освенциме преступления, неоднократно подчеркивали, что база, которую СМИ уже прозвали "списком палачей", скорее информативная, чем оценочная.

Напомним, комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим) просуществовал дольше других концентрационных лагерей. Он был основан в 1940 году и освобожден лишь в 1945-м. За пять лет существования там погибли 1,4 млн человек, из них 1,1 млн — евреи, поэтому этот лагерь стал одним из символов Холокоста.