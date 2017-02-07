В Польше объяснили, зачем Путин устроил обострение на Донбассе

Россия использовала ситуация с обострением на Донбассе, чтоб проверить реакцию новой американской администрации на события в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Радио Польша.

В МИД Польши отметили, что ситуация в Украине была одной из главных тем встречи руководителей дипломатии государств ЕС в Брюсселе. По словам польского министра, европейское сообщество выразило обеспокоенность обострением конфликта и событиями в городе Авдеевка Донецкой области, которое уже больше недели обстреливают пророссийские террористы.

Ващиковский признал, что в кулуарах встречи министры обсуждали то, что усиления боевых действий на Донбассе имеет целью испытать новую американскую администрацию в США.

"Ответа на это нет. Не исключено, что тот вакуум, который образовался сейчас из-за отсутствия активной политики США, могут использовать. Некоторые считали, что нехватку реакции могли использовать на Ближнем Востоке, в Сирии. Оказалось, что Россия испытывала ситуацию в Украине", – сказал Ващиковский.

Вчера, 6 февраля, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на Донбассе. Она заверила, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину.