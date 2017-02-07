В Польше объяснили, зачем Путин устроил обострение на Донбассе

Сегодня, 15:42

Польский министр связывает резкую эскалацию конфликта в Украине с новой администрацией Белого дома

Витольд Ващиковский. Фото: AFP
Витольд Ващиковский. Фото: AFP

Россия использовала ситуация с обострением на Донбассе, чтоб проверить реакцию новой американской администрации на события в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Радио Польша.

В МИД Польши отметили, что ситуация в Украине была одной из главных тем встречи руководителей дипломатии государств ЕС в Брюсселе. По словам польского министра, европейское сообщество выразило обеспокоенность обострением конфликта и событиями в городе Авдеевка Донецкой области, которое уже больше недели обстреливают пророссийские террористы.

Ващиковский признал, что в кулуарах встречи министры обсуждали то, что усиления боевых действий на Донбассе имеет целью испытать новую американскую администрацию в США.

"Ответа на это нет. Не исключено, что тот вакуум, который образовался сейчас из-за отсутствия активной политики США, могут использовать. Некоторые считали, что нехватку реакции могли использовать на Ближнем Востоке, в Сирии. Оказалось, что Россия испытывала ситуацию в Украине", – сказал Ващиковский.

Вчера, 6 февраля, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на Донбассе. Она заверила, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину.
россия, США, Путин, Донбасс, МИД Польши, Ващиковский

Вы сейчас просматриваете новость "В Польше объяснили, зачем Путин устроил обострение на Донбассе". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Владимир Арьев. Фото: Facebook

Нет оснований для обсуждения проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса - Арьев

Сегодня, 14:41

Другие народные депутаты также осудили высказывание немецкого посла о возможности проведения выборов в ОРДЛО в присутствии российских войск

Мир

Меркель и Путин поговорили о Донбассе. Фото: пресс-служба Кремля

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе: о чем договорились

Сегодня, 14:08

Лидеры двух стран высказались за незамедлительное прекращение огня и договорились о новых шагах по урегулированию ситуации на востоке Украины

Власть

Игорь Насалик. Фото: kmu.gov.ua

Насалик: Украина не закупает уголь с Донбасса по формуле Роттердам+

Сегодня, 13:37

Министр развеял мифы относительно закупки угля с временно оккупированных территорий

Политика

Ирина Фриз. Фото: Facebook

Фриз ответила немецкому послу по выборам на Донбассе

Сегодня, 12:28

Нардеп не согласна с высказываниями посла Германии, чтоб выборы на оккупированных территориях можно провести в присутствии российских военных 

Политика

Андрей Парубий. Фото: visti.ks.ua

Украина стала великой стеной, которая отделяет Европу от путинской орды – Парубий

Сегодня, 10:56

Парламент минутой молчания почтил память украинских воинов, погибших за нашу страну

Политика

Эрнст Райхель. Фото: albeu.com

В МИД Германии назвали условия для проведения встречи лидеров "нормандской четверки"

Сегодня, 10:32

Посол отметил, что в данный момент проходят встречи советников, чья задача - готовить основу для переговоров глав государств

Донбасс

Эрнст Райхель. Фото: РБК-Украина

Выборы под дулом автомата: посол ФРГ сделал неожиданное заявление по Донбассу

Сегодня, 09:50

Выборы должны пройти согласно европейским стандартам с обеспечением безопасности их проведения, отмечает дипломат

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня, 08:51

Президент США пообещал тщательно разобраться в ситуации

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования