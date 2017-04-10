В Польше огласили важную деталь по Смоленской катастрофе

Вчера, 13:14

Комиссия проанализировала переговоры пилотов перед падением самолета и сделала вывод


Подкомиссия, которая ведет расследование причин Смоленской катастрофы, утверждают, что самолет с президентом Польши начал разваливаться уже в воздухе. Об этом заявил в эфире tvp.info глава подкомиссии Вацлав Берчинский.

Он отметил, что к такому выводу специалисты пришли после изучения переговоров пилотов.

"Теперь мы знаем с уверенностью, что самолет развалился в воздухе. (...) Мы тщательно проанализировали переговоры пилотов. Распад самолета началась задолго до взлетно-посадочной полосы. Его части были разбросаны на десятки метров, прежде чем упали на землю", – сказал Берчинский.

Напомним, на днях министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявлял, что действия контролеров с вышки "Смоленск-Северный" привели к ситуации, которая приблизила самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в катастрофе.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске.

Россия в свою очередь не согласилась с выводами польской прокуратуры и отрицает обвинения, что якобы российская сторона спровоцировала катастрофу под Смоленском.
россия, Польша, переговоры, самолет, пилоты, смоленская катастрофа

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