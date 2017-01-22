В Польше попал в аварию грузовик армии США с танковыми снарядами

На место происшествия прибыли правоохранители, военная полиция и представители американского контингента в Польше

В Польше попал аварию грузовик американской армии с грузом снарядов для танков. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По сообщению издания, инцидент произошел 21 января в 19:00 недалеко от поселка Свидницав Любушском воеводстве. "Одна из грузовых машин американской армии вылетела с дороги в результате чего на дорогу выпали снаряды для танков", – сообщает издание.

Причиной случившегося могли стать погодные условия из-за которых автомобиль занесло и водитель потерял управление.

"После инцидента в больницу города Зеленая Гора доставили одного американского солдата, его жизни ничего не угрожает. На место происшествия прибыли правоохранители, военная полиция и представители американского контингента в Польше", – сообщает издание.

Напомним, 11 января первые 300 американских солдат из штата Колорадо прибыли в Польшу на аэродром Лавица в Познани. В Польше будет дислоцироваться 3-я бронетанковая бригадная боевая группа 4-й пехотной дивизии США.

Отметим, бригадная боевая группа США перебрасывает в страны Восточной Европы 3,5 тыс. солдат, более 400 единиц гусеничной и более 900 единиц грузовой военной техники.