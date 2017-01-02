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В Польше произошли массовые беспорядки из-за убийства, совершенного мигрантами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/19_main.1483343448.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/19_tn.1483343448.jpg Мир Сотни человек забрасывали полицейских камнями и бутылками, а также разбили окна в домах

В Польше произошли массовые беспорядки из-за убийства, совершенного мигрантами (видео)

Сегодня, 09:50

Сотни человек забрасывали полицейских камнями и бутылками, а также разбили окна в домах


В городе Элк, расположенном в Варминско-Мазурском воеводстве на востоке Польши, произошли массовые беспорядки после убийства молодого человека в кафе, сообщает агентство PAP, передает Корреспондент.

Инцидент, который послужил поводом для волнений, произошел в субботу, 31 декабря, около 23:00. В помещении заведения быстрого питания произошла драка, в которой участвовали поляки и иностранцы. В результате ножевого ранения там погиб 21-летний мужчина.

Полиция задержала четырех человек, в том числе иностранцев. Их национальная принадлежность пока не раскрывается в интересах следствия. Отмечается, что они были трезвыми в момент задержания.

На следующий день, 1 января, толпа, насчитывающая от 200 до 300 человек, собралась в центре города. Несколько десятков человек проявили повышенную агрессивность, в сторону полицейских полетели камни, бутылки, петарды. Протестующие разбили находящиеся рядом окна. На место инцидента прибыл спецназ, задержаны несколько человек.

По данным СМИ, владельцем кафе является местный предприниматель, управляют им выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, которые впоследствии были задержаны в связи с гибелью молодого человека.

Как сообщалось ранее, водитель из Украины насмерть сбил двух пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши. Девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте.
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