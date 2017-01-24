В Польше рассказали о секретном документе в отношении РФ и Украины

Несколько лет назад Польша собиралась переориентироваться на пророссийский курс, о чем даже был подписан секретный документ. Об этом рассказал министр иностранных дел Польшы Витольд Ващиковский, передает PAP.

На фото видно, что документ под названием "Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины" датирован 4 марты 2008 года. Сам документ был рассекречен в 2015 году, а общественности стал доступен только сейчас.

Рассекреченный документ. Фото: PAP/Maciej Chmiel

Отмечается, что на тот момент документ был секретный и к нему имели доступ лишь четыре лица польского государства, среди которых был также Радослав Сикорский на тот момент еще глава МИД.

"Если не касаться огромных экономических интересов Польши в России, касающиеся не только энергетики, что играет важную роль в отношениях Польши с Россией и Европой, а также взаимных культурных и интеллектуальных интересов, стоит обратить внимание, что живой диалог с Россией является большой политической ценностью для Польши", – говорится в тексте.

Документом также предлагалось использование "реалистичного и дружески-критического" подхода к Украине. По словам Ващиковского, подписание данного документа стало началом отхода от ориентирования на Украину в пользу пророссийской политики.

"Авторы не имели иллюзий относительно успеха, но решили, что пророссийское (направление) будет своего рода инструментом, трюком в отношении Запада. Таким образом хотели улучшить репутацию на Западе",– цитирует польское агентство Ващиковского.

Ранее Ващиковский заявлял, что Варшава хочет улучшить отношения с Москвой. Он считает, что нельзя никого критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией. Но в то же время в Польше выдвинули условия России для нормализации отношений.

В свою очередь министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявлял о намерении страны создать вооруженные силы, способные противостоять военному давлению России.