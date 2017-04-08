В Польше рухнул многоквартирный дом, есть жертвы

Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели

Двухэтажный многоквартирный дом рухнул в польском городе Cвебодзице недалеко от Вроцлава, под завалами могут быть люди.

"Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами", — сообщил офицер пожарной охраны Яцек Курчинский.

Всего, по данным местных СМИ, в доме могло находиться около 18 человек.

Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.

2 os. wyciągnięto spod gruzów w Świebodzicach. W sumie 15 mogło być w budynku. @RMF24pl pic.twitter.com/GC08PayxJM — Bartłomiej Paulus (@BartekPaulus) 8 апреля 2017 г.

Представитель пожарной охраны Вроцлава сообщил в эфире телеканала, что, по последним данным, погибли два человека, четырех удалось спасти.

"Спасательная операция продолжается", — сказал он.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.