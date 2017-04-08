В Польше рухнул многоквартирный дом, есть жертвы

8 Апреля 2017, 13:58

Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели 

На месте ЧП работают спасатели. Фото: Piotr Dybiec‏
На месте ЧП работают спасатели. Фото: Piotr Dybiec‏

Двухэтажный многоквартирный дом рухнул в польском городе Cвебодзице недалеко от Вроцлава, под завалами могут быть люди.

"Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами", — сообщил офицер пожарной охраны Яцек Курчинский.

Всего, по данным местных СМИ, в доме могло находиться около 18 человек.

Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.

Представитель пожарной охраны Вроцлава сообщил в эфире телеканала, что, по последним данным, погибли два человека, четырех удалось спасти.

"Спасательная операция продолжается", — сказал он.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.
видео, Польша, взрыв, дом, спасатели, погибли, обрушение, взрыв газа, рухнул, происшествия, многоквартирный дом, спасательная операция

Вы сейчас просматриваете новость "В Польше рухнул многоквартирный дом, есть жертвы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Дом превратился в кучу мусора. Фото: ГУ ГСЧС Одесской области

Подробности взрыва под Одессой: дом сравняло с землей

14 Февраля, 20:39

Хозяина в момент взрыва не было дома, а арендатор жилья был на работе

Происшествия

Постройка. Аварийный дом и сейчас в полуразрушенном состоянии

Обрушение дома в Киеве: нашли подозреваемого в деле о громком ЧП в центре столицы

6 Февраля, 07:38

Прорабу сообщили о подозрении по двум статьям

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования