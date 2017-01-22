В Польшу прибыли первые американские крылатые ракеты

В Польшу прибыли первые американские высокоточные крылатые ракеты Jassm Extended Range класса "воздух-земля". Об этом заявил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий, передает "Радио Польша".

Ракетами оснастят истребители F-16, которые размещены на базах в Познани и городе Ласьк недалеко от Лодзи.

Стоимость польско-американского контракта составляет 940 миллионов злотых (более 213 500 000 евро).

Напомним, 11 января в польском городе Познань приземлился военный самолет с американскими солдатами на борту. А перед этим в Польшу прибыла первая партия военной техники США

Россия же увидела угрозу в дислокации американской военной техники в Польше.