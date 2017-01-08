В Польшу прибыли солдаты США

В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve

Первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу. Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав, сообщает в субботу, 7 января, передает "Укринформ" со ссылкой на польское информационное агентство PAP.

Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы, пишет DW. В первую очередь, кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.

Как сообщалось в немецком городе Бремерхафене 6 января началась разгрузка американской военной техники, доставленной транспортным судном "Resolve" ("Решимость"). Суда "Freedom" ("Свобода") и "Endurance" ("Стойкость") должны достичь берегов Германии не позднее 8 января. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения.