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В Польшу прибыли солдаты США http://www.segodnya.ua/img/article/7862/62_main.1483828396.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/62_tn.1483828396.jpg Мир В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve

В Польшу прибыли солдаты США

Сегодня, 00:53

В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve

Разгрузка транспортного судна Resolve. Фото: EPA
Разгрузка транспортного судна Resolve. Фото: EPA

Первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу. Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав, сообщает в субботу, 7 января, передает "Укринформ" со ссылкой на польское информационное агентство PAP.

Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы, пишет DW. В первую очередь, кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.

Как сообщалось в немецком городе Бремерхафене 6 января началась разгрузка американской военной техники, доставленной транспортным судном "Resolve" ("Решимость"). Суда "Freedom" ("Свобода") и "Endurance" ("Стойкость") должны достичь берегов Германии не позднее 8 января. В Бремерхафене эту технику погрузят в железнодорожные вагоны, после чего отправят к месту назначения.
Польша, США, солдаты, самолеты

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