В попытке переворота в Черногории обвиняют двух россиян

Сегодня, 06:14

Прокуратура выдвинула подозрения в отношении 14 человек

Андрия Мандич (слева) и Милан Кнежевич. Фото: svoboda.org
Андрия Мандич (слева) и Милан Кнежевич. Фото: svoboda.org

Прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых – граждане России Владимир Попов и Эдуард Шимшаков (по другим данным – Широков), передает "Радио Свобода". Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.

Следствие считает, что попытка переворота была организована с целью срыва вступления Черногории в НАТО. По данным западных СМИ, Шимшаков (Широков) является агентом Главного разведывательного управления Генштаба России.

В России причастность к организации переворота отрицают.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Британия и США имеют доказательства причастности России до попытки переворота в Черногории. Представители министерства иностранных дел Великобритании официально заявили, что за организацией антиправительственного заговора стоят граждане России. Однако не подтвердили, что организаторы как-нибудь связаны с Кремлем.

Ранее сообщалось, что власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, подозреваемых в попытке организации вооруженного переворота в стране.
Черногория, переворот, международный розыск

Вы сейчас просматриваете новость "В попытке переворота в Черногории обвиняют двух россиян". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сенатор США Джон Маккейн. Фото: AFP

Маккейн раскритиковал Россию за вмешательство в дела Балканских стран и по всей Европе

Вчера, 00:33

Сенатор США провел параллель между событиями в Черногории и возможным вмешательством России в президентские выборы в США

Мир

Джон Маккейн, фото zn.ua

Вступление Черногории в НАТО поможет сдержать агрессию РФ - Маккейн

12 Апреля, 18:31

По его словам, есть доказательства того, что россияне пытаются подорвать демократический процесс во всех уголках мира

Мир

Парламент Черногории в июне 2016 года поддержал резолюцию о поддержке вступления в НАТО. Фото: twitter.com

У Лаврова дали оценку вступлению Черногории в НАТО

12 Апреля, 08:05

По мнению Нарышкина, при принятии решения о вступлении Черногории в НАТО следовало учесть мнение граждан о дальнейшей судьбе страны

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО

12 Апреля, 07:17

Президент США Дональд Трамп поздравил граждан Черногории со вступлением в НАТО, он отметил их стойкость и приверженность демократическим ценностям

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования