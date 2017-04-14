В попытке переворота в Черногории обвиняют двух россиян

Прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых – граждане России Владимир Попов и Эдуард Шимшаков (по другим данным – Широков), передает "Радио Свобода". Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.

Следствие считает, что попытка переворота была организована с целью срыва вступления Черногории в НАТО. По данным западных СМИ, Шимшаков (Широков) является агентом Главного разведывательного управления Генштаба России.

В России причастность к организации переворота отрицают.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Британия и США имеют доказательства причастности России до попытки переворота в Черногории. Представители министерства иностранных дел Великобритании официально заявили, что за организацией антиправительственного заговора стоят граждане России. Однако не подтвердили, что организаторы как-нибудь связаны с Кремлем.

Ранее сообщалось, что власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, подозреваемых в попытке организации вооруженного переворота в стране.