В Праге из-за угрозы бомбы на борту самолет совершил экстренную посадку

По предварительной информации есть задержанный

В Праге из-за угрозы бомбы на борту совершил экстренную посадку самолет, направлявшийся из Испании в Польшу.

Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на местные СМИ, передает телеканал "112 Украина".

Чешское телевидение сообщило о задержании мужчины, в связи с этим инцидентом, говорится в сообщении.