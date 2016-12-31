В Праге из-за угрозы бомбы на борту самолет совершил экстренную посадку
По предварительной информации есть задержанный
В Праге из-за угрозы бомбы на борту совершил экстренную посадку самолет, направлявшийся из Испании в Польшу.
Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на местные СМИ, передает телеканал "112 Украина".
Чешское телевидение сообщило о задержании мужчины, в связи с этим инцидентом, говорится в сообщении.
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