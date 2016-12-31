Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Праге из-за угрозы бомбы на борту самолет совершил экстренную посадку http://www.segodnya.ua/img/article/7848/68_main.1483136703.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/68_tn.1483136703.jpg Мир По предварительной информации есть задержанный

В Праге из-за угрозы бомбы на борту самолет совершил экстренную посадку

Сегодня, 00:29

По предварительной информации есть задержанный

В Праге из-за угрозы бомбы на борту самолет совершил экстренную посадку, фото Багнет
В Праге из-за угрозы бомбы на борту самолет совершил экстренную посадку, фото Багнет

В Праге из-за угрозы бомбы на борту совершил экстренную посадку самолет, направлявшийся из Испании в Польшу.

Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на местные СМИ, передает телеканал "112 Украина".

Чешское телевидение сообщило о задержании мужчины, в связи с этим инцидентом, говорится в сообщении.
самолет, мужчины, бомбы, угрозы, задержанный

Вы сейчас просматриваете новость "В Праге из-за угрозы бомбы на борту самолет совершил экстренную посадку". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Начаты поиски воздушного судна. Фото: Markus Buttinger

В США сразу после вылета пропал самолет

Вчера, 15:36

Самолет следовал в аэропорт города Коламбус

Мир

В двигатель пассажирского самолета при взлете в Польше попала птица. Фото: кадр из видео

В двигатель пассажирского самолета при взлете в Польше попала птица

Вчера, 14:38

Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт и совершить экстренную посадку

Мир

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: источник раскрыл новые детали расследования причин катастрофы

Вчера, 10:49

Как сообщается, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия и теракт, комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна.

Мир

Крушение Ту-154 в России: новые подробности

29 Декабря, 20:26

В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел

Мир

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

В Минобороны РФ раскрыли новые подробности расследования крушения Ту-154

29 Декабря, 12:42

Как отмечается, комиссия изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое

Мир

Поиск обломков Ту-154 продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: опознание жертв будет длиться еще месяц

29 Декабря, 11:56

Как сообщается, на сегодняшний день взяты биологические материалы у родственников всех погибших для соответствующих процедур

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.