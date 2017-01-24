В правительстве Мэй ответили на вердикт Верховного суда по Brexit
Решение суда не меняет планов проавительства по срокам запуска 50 статьи Лиссабонского договора
Вердикт Верховного суда Великобритании, обязавшего правительство получить одобрение парламента по вопросу о старте вывода страны из ЕС, не повлияет на сроки Brexit. Об этом заявили сегодня, 24 января, в британском правительстве.
"Сегодняшнее решение не изменит это (график Brexit – Ред.)", – цитируют британские СМИ заявление правительства.
Таким образом, в Лондоне по-прежнему нацелены на то, чтобы начать процедуру выхода из Евросоюза до конца марта 2017 года.
Напомним, 24 января Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.
За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.
В суде пояснили, что по закону обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.
Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выражала готовность начать в марте 2017 года процесс вывода Великобритании из Евросоюза.
Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза.
Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.
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