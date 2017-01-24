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В правительстве Мэй ответили на вердикт Верховного суда по Brexit http://www.segodnya.ua/img/article/7912/22_main.1485256111.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/22_tn.1485256111.jpg Мир Решение суда не меняет планов проавительства по срокам запуска 50 статьи Лиссабонского договора

В правительстве Мэй ответили на вердикт Верховного суда по Brexit

Сегодня, 13:08

Решение суда не меняет планов проавительства по срокам запуска 50 статьи Лиссабонского договора

Тереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй. Фото: AFP

Вердикт Верховного суда Великобритании, обязавшего правительство получить одобрение парламента по вопросу о старте вывода страны из ЕС, не повлияет на сроки Brexit. Об этом заявили сегодня, 24 января, в британском правительстве.

"Сегодняшнее решение не изменит это (график Brexit – Ред.)", – цитируют британские СМИ заявление правительства.

Таким образом, в Лондоне по-прежнему нацелены на то, чтобы начать процедуру выхода из Евросоюза до конца марта 2017 года.

Напомним, 24 января Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

В суде пояснили, что по закону обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выражала готовность начать в марте 2017 года процесс вывода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.
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Источник:

Интерфакс

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