В пригороде Лиссабона разбился легкий самолет

Все, кто были на борту, погибли. На месте трагедии работают спасатели

В пригороде столицы Португалии Лиссабона разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Reuters.

Находившиеся на борту четыре человека погибли.

Самолет рухнул на площадку около одного из супермаркетов вскоре после взлета из расположенного неподалеку аэропорта. На месте аварии работают около 50 пожарных и спасателей.

О жертвах и пострадавших на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что в африканской стране Южный Судан потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 44 человека, не выжил никто.