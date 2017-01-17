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В проблемах РФ и США виноват Путин – Госдеп http://www.segodnya.ua/img/article/7888/79_main.1484637397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/79_tn.1484637397.jpg Мир Керри не согласен, что при Обаме отношения между Вашингтоном и Москвой были плохими

В проблемах РФ и США виноват Путин – Госдеп

Сегодня, 09:15

Керри не согласен, что при Обаме отношения между Вашингтоном и Москвой были плохими

Джон Керри. Фото: AFP
Джон Керри. Фото: AFP

Госсекретарь США Джон Керри заявил во время интервью на канале CNN, что не считает российско-американские отношения плохими в последние годы, однако, по его мнению, проблемы в них возникали по вине российского руководства, передает Корреспондент.

Во время интервью у Керри спросили, разделяет ли он оценку избранного президента США Дональда Трампа о том, что при администрации Барака Обамы отношения с РФ были плохими.

"Нет, я не думаю, что это правильно, на самом деле", − отметил госсекретарь.

"В них (отношениях – ред.) были проблемы и были там, где Владимир Путин делал проблему – Украина, Крым, Сирия", − добавил Керри.

Он также напомнил, что США сотрудничали с РФ по целому ряду важных мировых проблем, в частности по иранской ядерной программе, ликвидации химического оружия в Сирии, в гуманитарной сфере и охране окружающей среды.

Напомним, Керри назвал "неподобающими" заявления Трампа, касающиеся миграционной политики Германии.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают нынешнее состояние двусторонних отношений с Россией критическим.
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