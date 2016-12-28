В пустыне Австралии скала превратилась в водопад (фото,видео)
Причиной такого явления стал ливень, который случается в этих местах раз в 50 лет
Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад, сообщает Meduza.
В понедельник, 26 декабря, парк закрыли для посетителей, но несколько туристов успели сделать фотографии Улуру во время дождя.
Отметим, что Улуру-Ката Тьюта находится в пустыне. Как сообщила метеорологическая станция Северной территории, такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.
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