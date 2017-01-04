В расследовании теракта в Стамбуле появился российский след

Среди задержаных 40 человек есть выходцы из Дагестана (Российская Федерация). Режим ЧП в Турции продлен на три месяца

Турецким спецслужбам потребовалось три дня, чтобы установить личность террориста, который пришел в Reina в костюме Санта-Клауса и расстрелял посетителей. Сегодн его поимка продолжалась.

По данным местной газеты Hurriyet, по делу о теракте в турецкой провинции Измир задержаны 40 человек. В основном это выходцы из Средней Азии и Дагестана (Российская Федерация). Некоторые из них жили в городе Конья в одном доме с предполагаемым террористом. В первые часы после нападения сообщалось, что теракт совершил гражданин Киргизии. Его быстро задержали, однако выяснилось, что иностранец прибыл в Стамбул через несколько часов после нападения на клуб.

Новогодний расстрел посетителей в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, в том числе 25 иностранцев, дал возможность Анкаре без лишних объяснений продлить еще на три месяца режим чрезвычайного положения.

Сегодня депутаты Великого национального собрания Турции провели соответствующее голосование. Таким образом ситуация с ограничением свобод граждан и СМИ, когда власти могут задерживать подозреваемых на несколько дней без решения судов и запрещать выходить той или ной газете, продлится минимум до 19 апреля.

Общая продолжительность чрезвычайного положения, введенного после неудавшейся попытки государственного переворота 16 июля, составит девять месяцев. К этому моменту за участие в перевороте уже выдворены из страны или лишились работы несколько сотен тысяч человек. Количество арестованных оценивается в 32 тысячи. Десятки оппозиционных изданий лишены лицензий, а их журналисты оказались под следствием. Как передает Би-би-си, введение режима и его продление вызывают тревогу в ЕС и США. Многие правозащитники полагают, что Анкара использует режим чрезвычайного положения для незаконного преследования оппозиционеров.

При этом за последние два года Турция из безопасной курортной страны превратилась в одну из самых опасных в регионе, где раз в квартал происходит минимум один теракт, направленный именно на туристов.