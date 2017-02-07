В результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб погибли 30 человек

В результате авиаудара по удерживаемой повстанцами сирийской провинции Идлиб 7 февраля погибли 30 человек. Об этом сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина".

Как сообщается, удары стали одним из самых мощных авианалетов за последние несколько месяцев. В результате около восьми атак, которые, вероятно, совершили российские истребители, разрушено несколько многоэтажных домов в жилых районах северо-западной части города.

Спасатели утверждают, что погибли по меньшей мере 30 человек. Сирийская обсерватория по правам человека заявляет о как минимум 26 погибших, отмечая, что число жертв еще может возрасти, пока продолжается поисковая операция.

"Мы все еще извлекаем тела из-под обломков", – сказал доброволец гражданской обороны Иссам аль-Идлиб.

Свидетели говорят, что степень повреждения и обломки свидетельствуют об атаке со стороны России.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс", минобороны РФ опровергает сообщение о том, что самолеты Воздушно-космических сил России нанесли воздушный удар по сирийскому городу Идлиб, уточнив, что с 2017 г. российская авиация не нанесла ни одного воздушного удара по Идлибу.