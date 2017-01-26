В результате теракта в столице Сомали погибло 14 человек (видео)

Вчера, 14:04

Постояльцами отеля, который подвергся атаке, часто становятся политики и крупные бизнесмены


Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба.

По меньшей мере 14 человек погибли при нападении боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, передает агентство DPA со ссылкой на полицию и очевидцев.

"Не менее 14 человек погибли при подрыве автомобиля у отеля в Могадишо", — говорится в сообщении агентства в Twitter. Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба.

Между тем, как передает агентство Франс Пресс, в ходе атаки пострадали четверо журналистов, поспешивших на место происшествия после того, как прогремел первый взрыв.

Отель Dayah расположен неподалеку от здания сомалийского парламента. Его постояльцами часто становятся политики, представители органов власти и предприниматели.

Ранее полиция Сомали сообщила о 15 погибших и 25 раненых в результате атаки радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель в Могадишо.
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