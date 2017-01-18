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В РФ на учителя завели дело из-за стихотворения про Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7892/30_main.1484704047.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/30_tn.1484704047.jpg Мир Стихотворение называется "На независимость Украины" и было опубликовано на его странице "ВКонтакте" в феврале 2015 года

В РФ на учителя завели дело из-за стихотворения про Украину

Сегодня, 05:58

Стихотворение называется "На независимость Украины" и было опубликовано на его странице "ВКонтакте" в феврале 2015 года

Мужчину уже судили за стихотворение про Украину. Фото: Yablor.ru
Мужчину уже судили за стихотворение про Украину. Фото: Yablor.ru

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды" (ч. 1 ст. 282 УК РФ) в отношении учителя из Орловской области Александра Бывшева, который ранее был осужден по той же статье за публикацию стихотворения в поддержку Украины, – передает Новая газета.

По словам Бывшева, новое дело также связано со стихотворением. Оно называется "На независимость Украины" и было опубликовано на его странице "ВКонтакте" в феврале 2015 года.

"По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, хотя на мой взгляд, оно совершенно безобидное", — прокомментировал Бывшев.

17 января сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму (центра "Э") предъявили мужчине постановление о возбуждении уголовного дела. Из документа следует, что дело возбуждено 30 сентября 2016 года. Незадолго до этого Бывшев сообщал о начале доследственной проверки в связи со стихотворением.

"Три часа шли следственные действия, потом следователи изъяли в качестве вещественных доказательств мой ноутбук и все носители", — пояснил он.

Отмечается, что Александр Бывшев, работавший учителем немецкого языка в школе поселка Кромы Орловской области, был приговорен к 300 часам обязательных работ из-за стихотворения "Украинским патриотам", опубликованного им в соцсетях в марте 2014 года. Суд признал стихотворение экстремистским: в нем были найдены оскорбительные для русских высказывания и призывы к насилию над русскими.
россияне, учитель, стихотворение

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