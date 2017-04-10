В РФ объяснили, почему российские ПВО не защитили Сирию от американских ракет

Россия испугалась сбивать американские "Томагавки", чтоб не ввязываться с американцами в серьезную конфронтацию. Такое мнение высказал в эфире "Радио Свобода" экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

По его словам, российское военное и политическое руководство могли испугаться последствия за сбитые американские ракеты.

"Очень странная история, почему наша система ПВО не отреагировала никак. Я не исключаю и такую версию, что испугались в последний момент принимать такое политическое решение. Не исключено, что отказались сбивать. Потому что эти все сегодня насмешки в социальных сетях, "не смешите наши "Томагавки" и прочее, что не сработали наши ПВО, что они резиновые, а не настоящие, я не очень, честно говоря, в это верю. Скорее всего, во-первых, предупредили за несколько часов по военной линии, что будет такая атака. Все-таки некоторая форточка для Путина, чтобы не загонять его окончательно в угол, была создана", – сказал Гудков.

Он также отметил, что бездействие российской ПВО показывает, что Россия явно не хочет воевать с серьезным противником.

"Во-вторых, несмотря на жесткую риторику российских властей, представителей Министерства обороны, я думаю, по большому счету российские генералы, Путин и представители нашей элиты ни с кем воевать всерьез не хотят. Попугать, зная, что никто не ответит, – да. А тут они получили серьезный ответный удар, и дальше уже стало, видимо, страшно. Потому что сбить "Томагавк" – это ввязаться в серьезное противостояние с Соединенными Штатами Америки, это уже совершенно другой уровень накала страстей и противостояния. Судя пока по реакции российских властей, они не готовы к такой конфронтации", – добавил российский политик.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Еще в январе нынешнего года в Минобороны РФ сообщали, что в Сирии создали единую систему ПВО. "Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море".